 Заур Ахмедов: WUF13 в Баку станет продолжением климатической повестки COP29 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Заур Ахмедов: WUF13 в Баку станет продолжением климатической повестки COP29

First News Media15:28 - Сегодня
Заур Ахмедов: WUF13 в Баку станет продолжением климатической повестки COP29

Достижение глобальных климатических целей невозможно без устойчивого развития городов, в этой связи 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку станет продолжением климатической повестки, обсуждавшейся на COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова для Global Bar Magazine.

По словам Ахмедова, после климатической конференции COP29, которую Азербайджан принял в 2024 году, страна оказалась в центре глобальной климатической дискуссии, где основное внимание уделялось вопросам климатических мер, энергетического перехода и международного сотрудничества. Однако климатическая повестка не может рассматриваться отдельно от вопросов урбанизации и развития городской среды. Именно поэтому проведение WUF13 в Баку становится логичным продолжением обсуждений, начатых в рамках климатического саммита.

Ахмедов отметил, что сегодня мир сталкивается с масштабным жилищным кризисом: почти три миллиарда человек живут в ненадлежащих условиях. При этом, согласно прогнозам, к 2050 году около 70% населения планеты будут проживать в городах. В этих условиях вопросы жилья, инфраструктуры, социальной интеграции и устойчивого развития становятся ключевыми не только для развивающихся стран, но и для Европы, включая Швецию.

"Климатические цели - от Парижского соглашения до национальных стратегий - невозможно реализовать без устойчивых городов", - подчеркнул дипломат. По его словам, энергоэффективные здания, устойчивая мобильность, использование циркулярных материалов и адаптация к климатическим изменениям начинаются именно с грамотного городского планирования. Поэтому WUF13 станет площадкой, где вопросы климата, жилья, финансирования и социальной устойчивости будут рассматриваться в едином контексте.

Посол отдельно остановился на опыте Швеции в сфере устойчивого развития городов. Он отметил, что такие инициативы, как Viable Cities, Vinnova, а также проекты с участием Королевского технологического института KTH и Лундского университета, уже стали частью глобальных моделей климатически нейтральных городов. Опыт Стокгольма, Гетеборга и Мальмё, по его словам, активно используется в международных дискуссиях о будущем городской среды.

Ахмедов также напомнил о глубоких исторических связях между Швецией и Баку в сфере промышленного и городского развития. По его словам, еще в XIX веке братья Нобель - Роберт, Людвиг и Альфред - сыграли важную роль в превращении Баку в современный индустриальный центр.

Дипломат отметил, что именно в Баку в 1878 году был введен в эксплуатацию первый современный нефтяной танкер Zoroaster, а также были построены ранние трубопроводы, существенно изменившие систему транспортировки энергоресурсов. Кроме того, компания Ericsson уже в 1881 году создала в регионе одну из первых телефонных линий.

Посол подчеркнул, что сегодня исторические связи получают современное продолжение через сотрудничество Азербайджана и Швеции в области цифровизации и "умных городов".

По словам Ахмедова, мир вступает в новый этап урбанизации, когда климатические изменения, конфликты и экономическое неравенство усиливают миграцию в города и создают дополнительное давление на инфраструктуру. Экстремальные погодные явления разрушают жилье и коммуникации, а рост стоимости жизни и недостаточное планирование усугубляют жилищный кризис. При этом исследования показывают, что доступ к качественному жилью напрямую влияет на здоровье, образование и экономическое развитие общества.

Он отметил, что WUF13 станет международной платформой для обсуждения не только жилищного строительства, но и механизмов финансирования, управления, инноваций и социальной интеграции. Среди ключевых вопросов форума - инвестиции в доступное жилье, интеграция неформальных поселений и повышение устойчивости городов к климатическим изменениям.

"WUF13 в Баку - это больше, чем международный форум. Это возможность определить следующий этап глобальной трансформации, где встречаются исторический опыт, современные инновации и видение будущего", - подчеркнул Ахмедов.

Поделиться:
308

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Мнение

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ...

Общество

ГМС обратилась к прибывающим в Азербайджан в связи с WUF13

Политика

Пашинян: Российская военная база должна действовать в рамках законодательства Армении

Заур Ахмедов: WUF13 в Баку станет продолжением климатической повестки COP29

Азербайджан возглавит Платформу НПО Глобального Юга в течение пяти лет

Охранник Трампа оказался причиной спора США и Китая

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Биньямин Нетаньяху: Война против Ирана еще не завершена

Пашинян: Мир с Азербайджаном – «важнейшее достижение» с момента независимости Армении

Из Азербайджана в Армению отправлено еще 16 вагонов дизельного топлива

В УК Азербайджана внесены новые статьи — расследованием займется СГБ

Последние новости

В Азербайджане выявили новую схему кибермошенничества со «штрафами»

Сегодня, 17:04

Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенных грибов

Сегодня, 17:03

Министерство экологии и природных ресурсов организует ряд мероприятий в связи с WUF13

Сегодня, 16:52

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

Сегодня, 16:50

При Минэкологии создается Госагентство по управлению отходами - указ президента

Сегодня, 16:48

Россия и Украина согласовывают списки военнопленных на обмен

Сегодня, 16:45

Премьер Армении исключил элементы заговора во внешней политике страны

Сегодня, 16:40

Токаев и Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном партнерстве стран

Сегодня, 16:35

Открытие границы с Турцией окажет на Армению лишь положительное влияние - Пашинян

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев наградил Бахыша Бабаева орденом «Эмек» 2-й степени

Сегодня, 16:30

Тяжёлое ДТП в Баку: столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:28

Обновляются автобусы на этих регулярных маршрутах 

Сегодня, 16:15

Обнародовано состояние ученика, выпавшего из окна школы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Малейка Аббасзаде: На экзамене SAT бывает много случаев мошенничества

Сегодня, 15:57

Завершился фестиваль WUF13

Сегодня, 15:55

Пашинян: Российская военная база должна действовать в рамках законодательства Армении

Сегодня, 15:50

Продлен срок выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

Сегодня, 15:48

Пашинян: Армения не будет конфликтовать с Россией

Сегодня, 15:43

Студентка БГУ скончалась в результате несчастного случая

Сегодня, 15:40

Пашинян: Россия не смогла привести пример ущерба их интересам из-за сотрудничества Армении с ЕС

Сегодня, 15:37
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены вСегодня, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25