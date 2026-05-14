Заур Ахмедов: WUF13 в Баку станет продолжением климатической повестки COP29

Достижение глобальных климатических целей невозможно без устойчивого развития городов, в этой связи 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку станет продолжением климатической повестки, обсуждавшейся на COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова для Global Bar Magazine.

По словам Ахмедова, после климатической конференции COP29, которую Азербайджан принял в 2024 году, страна оказалась в центре глобальной климатической дискуссии, где основное внимание уделялось вопросам климатических мер, энергетического перехода и международного сотрудничества. Однако климатическая повестка не может рассматриваться отдельно от вопросов урбанизации и развития городской среды. Именно поэтому проведение WUF13 в Баку становится логичным продолжением обсуждений, начатых в рамках климатического саммита.

Ахмедов отметил, что сегодня мир сталкивается с масштабным жилищным кризисом: почти три миллиарда человек живут в ненадлежащих условиях. При этом, согласно прогнозам, к 2050 году около 70% населения планеты будут проживать в городах. В этих условиях вопросы жилья, инфраструктуры, социальной интеграции и устойчивого развития становятся ключевыми не только для развивающихся стран, но и для Европы, включая Швецию.

"Климатические цели - от Парижского соглашения до национальных стратегий - невозможно реализовать без устойчивых городов", - подчеркнул дипломат. По его словам, энергоэффективные здания, устойчивая мобильность, использование циркулярных материалов и адаптация к климатическим изменениям начинаются именно с грамотного городского планирования. Поэтому WUF13 станет площадкой, где вопросы климата, жилья, финансирования и социальной устойчивости будут рассматриваться в едином контексте.

Посол отдельно остановился на опыте Швеции в сфере устойчивого развития городов. Он отметил, что такие инициативы, как Viable Cities, Vinnova, а также проекты с участием Королевского технологического института KTH и Лундского университета, уже стали частью глобальных моделей климатически нейтральных городов. Опыт Стокгольма, Гетеборга и Мальмё, по его словам, активно используется в международных дискуссиях о будущем городской среды.

Ахмедов также напомнил о глубоких исторических связях между Швецией и Баку в сфере промышленного и городского развития. По его словам, еще в XIX веке братья Нобель - Роберт, Людвиг и Альфред - сыграли важную роль в превращении Баку в современный индустриальный центр.

Дипломат отметил, что именно в Баку в 1878 году был введен в эксплуатацию первый современный нефтяной танкер Zoroaster, а также были построены ранние трубопроводы, существенно изменившие систему транспортировки энергоресурсов. Кроме того, компания Ericsson уже в 1881 году создала в регионе одну из первых телефонных линий.

Посол подчеркнул, что сегодня исторические связи получают современное продолжение через сотрудничество Азербайджана и Швеции в области цифровизации и "умных городов".

По словам Ахмедова, мир вступает в новый этап урбанизации, когда климатические изменения, конфликты и экономическое неравенство усиливают миграцию в города и создают дополнительное давление на инфраструктуру. Экстремальные погодные явления разрушают жилье и коммуникации, а рост стоимости жизни и недостаточное планирование усугубляют жилищный кризис. При этом исследования показывают, что доступ к качественному жилью напрямую влияет на здоровье, образование и экономическое развитие общества.

Он отметил, что WUF13 станет международной платформой для обсуждения не только жилищного строительства, но и механизмов финансирования, управления, инноваций и социальной интеграции. Среди ключевых вопросов форума - инвестиции в доступное жилье, интеграция неформальных поселений и повышение устойчивости городов к климатическим изменениям.

"WUF13 в Баку - это больше, чем международный форум. Это возможность определить следующий этап глобальной трансформации, где встречаются исторический опыт, современные инновации и видение будущего", - подчеркнул Ахмедов.