Пашинян: Россия не смогла привести пример ущерба их интересам из-за сотрудничества Армении с ЕС

Во время моего визита в Россию один из наших коллег заявил, что сотрудничество Армении с ЕС наносит вред интересам России, и тогда я отметил, что мы не хотим навредить интересам России, и попросил привести хотя бы один пример того, что наше сотрудничество с ЕС нанесло РФ предметный ущерб, а ответом было молчание.

Об этом в беседе с журналистами 14 мая заявил находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты ныне правящей в стране партии «Гражданский договор».

Он добавил, что задал этот вопрос во второй раз, и ответом вновь было молчание.

«Армения ведет балансирующую и сбалансированную политику.

В нашей политике нет заговора, нет действий против кого-то. Мы прозрачно говорим, что Армения и ее народ всегда должны иметь альтернативы. Есть ЕС и ЕАЭС, и наш народ должен иметь альтернативу и возможности решить, какая стратегия для него самая перспективная и выгодная. Причин для обиды или споров нет. Мы не будем вступать в споры», - отметил он.

Пашинян добавил, что Армения заявила, что в санкционные режимы против России вступать не будет, но сама не будет делать шаги, чтобы подпасть под санкции.

«Об этом мы прозрачно заявили коллегам и из России, и из ЕС. Мы не хотим навредить России, но, если мы почувствуем, что в случае какого-либо шага подпадем под санкции, то этот шаг делать не будем. В ЕС были подозрения, что мы обходим антироссийские санкции. Однако мы прозрачно убедили, что этого не делаем», - заключил Никол Пашинян.

