Обновляются автобусы на этих регулярных маршрутах 

Автобусы на маршруте №102, соединяющем станцию метро «20 Января» с посёлком Ходжасан, а также на маршруте №191, связывающем посёлок Бахар со станцией метро «Гара Гараев», будут обновлены.

С 15 мая на маршрут №102 выйдут 8, а на маршрут №191 - 12 современных и комфортабельных автобусов - автобусы марки «Isuzu HC45», оснащённые экологически чистой технологией CNG, будут курсировать с интервалом 7–8 минут, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Оба маршрута будут работать по безналичной системе оплаты. Стоимость проезда составит 0,60 маната.