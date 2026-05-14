Пашинян: Армения не будет конфликтовать с Россией

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не будет конфликтовать с Россией.

"Мы не будем конфликтовать с Россией. Во-первых, потому, что конфликтовать с Россией не наш масштаб, мы некое скромное государство. Не наша задача, не наша цель, и не наш масштаб. И, с другой стороны, не забывайте, что мы являемся полноправными членами Евразийского экономического союза", - сказал Пашинян в беседе с журналистами.

При этом он обвинил оппонентов в "дешевых провокациях", которые преследуют цель рассорить Армению с Россией.

Источник: ТАСС