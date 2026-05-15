 Довлатхан Довлатханов: Умные города становятся основой будущего градостроительства | 1news.az | Новости
Довлатхан Довлатханов: Умные города становятся основой будущего градостроительства

Джамиля Суджадинова10:50 - Сегодня
В преддверии 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству в Баку продолжаются мероприятия, посвященные вопросам устойчивого развития городов, архитектуры и подготовки кадров нового поколения.

Одним из ключевых событий стала научная конференция, организованная совместно Бакинским государственным университетом и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Довлатхан Довлатханов подчеркнул возрастающую роль человеческого фактора в процессах устойчивой городской трансформации.

«Сегодняшняя конференция посвящена вопросу, занимающему все более важное место в глобальных дискуссиях о градостроительстве, - связи между человеческим фактором и устойчивой городской трансформацией», — отметил он.

По его словам, стремительная урбанизация становится одним из ключевых глобальных процессов современности. В настоящее время более половины населения мира проживает в городах, а к 2050 году, согласно прогнозам, этот показатель может достичь 70%.

Как отметил Довлатхан Довлатханов, урбанизация создает значительные возможности для экономического роста, инноваций и социального развития, однако одновременно усиливает нагрузку на жилищный фонд, общественные услуги и экологическую устойчивость.
В этой связи, подчеркнул он, современные города невозможно рассматривать исключительно через призму физической инфраструктуры.

«По сути, это положение дел все больше зависит от успешного планирования, более чутких и ценных решений и от долгосрочной координации сил», — заявил заместитель председателя Госкомитета.
Особое внимание в выступлении было уделено вопросам подготовки специалистов, способных отвечать на современные климатические и урбанистические вызовы. По его словам, сегодня особую значимость приобретает формирование архитекторов и специалистов, работающих на принципах устойчивого развития, цифрового управления и инновационных городских систем.

Он также отметил роль университетов и научно-исследовательских центров в формировании устойчивой городской политики.

«Высшие учебные заведения - это не только институты, предоставляющие академическое образование. В то же время они являются основными двигателями согласования соответствующей политики, инновационных и прикладных процессов», — подчеркнул Довлатхан Довлатханов.

В ходе выступления заместитель председателя Госкомитета затронул и масштабные процессы восстановления освобожденных территорий Азербайджана. Он напомнил, что после восстановления территориальной целостности страны на этих территориях были начаты крупные работы по реконструкции и восстановлению.
По его словам, реализуемая с 2023 года I Государственная программа «Большое возвращение» завершается в конце текущего года, после чего Азербайджан планирует продолжить развитие освобожденных территорий уже в рамках II Государственной программы.

Как отметил Довлатхан Довлатханов, в рамках программы ведется разработка генеральных планов и систем территориального планирования примерно для 120 населенных пунктов. При этом новые жилые кварталы создаются на принципах «умных» городов и сел.

«Планируемые жилые кварталы на освобожденных территориях, строящиеся, в том числе, на принципах «умных» сел и городов, служат не только созданию физических объектов и удовлетворению потребностей, но и вносят вклад в такие долгосрочные цели, как историчность и устойчивость», — подчеркнул он.

Кроме того, Азербайджан продолжает реализацию национальных программ, направленных на устойчивое развитие, включая расширение доступного жилья, развитие общественной инфраструктуры, региональных услуг и экологически ориентированных проектов.

