Трамп заявил, что его визит в Китай стал «крайне успешным»

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой визит в Китай как «крайне успешный», заявил, что сторонам удалось разрешить много вопросов.

«Я очень благодарен председателю Си Цзиньпину за приглашение посетить резиденцию Чжуннаньхай. Этот визит в Китай стал крайне успешным, привлек внимание всего мира и останется незабываемым, — приводит слова американского лидера Центральное телевидение Китая. — Стороны достигли ряда важных консенсусов, подписали множество соглашений и урегулировали немало вопросов, что принесет огромную пользу как двум странам, так и всему миру».

Трамп также заявил, что «американо-китайские связи очень важны и, несомненно, будут становиться только лучше». «Я готов продолжать искреннее и глубокое общение с председателем Си Цзиньпином и с большим энтузиазмом жду возможности принять его в Вашингтоне», — добавил он.

Источник: ТАСС