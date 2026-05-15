У фаворитки «Евровидения-2026» серьезные проблемы с голосом перед финалом – ВИДЕО

У представительницы Швеции на «Евровидении-2026» певицы Фелисии Эрикссон возникли проблемы с голосом за несколько дней до финала конкурса, который состоится в Вене 16 мая.

Как сообщают европейские СМИ, шведская певица Фелисия Эрикссон была вынуждена перейти на режим полного голосового покоя после интенсивных репетиций и выступлений в столице Австрии — артистке рекомендовали временно отказаться от интервью и общения, чтобы восстановить связки.

По данным фан-ресурсов, команда певицы обеспокоена состоянием вокала исполнительницы, однако подчеркивает, что речь не идет о болезни — причиной называют перегрузку голоса на фоне насыщенного графика конкурсной недели.

Ситуация уже активно обсуждается среди поклонников «Евровидения» — в соцсетях фанаты переживают, сможет ли Ф. Эрикссон полноценно выступить в гранд-финале и повлияет ли это на шансы Швеции в борьбе за победу.

Напомним, Швеция традиционно считается одним из фаворитов конкурса и входит в число стран, наиболее успешно выступающих на «Евровидении» — на данный момент европейские букмекеры оценивают шансы Фелисии на победу в конкурсе в 1%, хотя сравнительно недавно она входила в пятерку основных фаворитов «Евровидения-2026».

