Бакметрополитен в период WUF13 будет работать в усиленном режиме

ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать в усиленном режиме в период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку 17-22 мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бакметрополитен, для обеспечения безопасного и бесперебойного управления пассажиропотоком в дни проведения мероприятия будут внесены изменения в график движения поездов.

17 мая поезда будут курсировать по субботнему графику. Интервал движения поездов по маршруту «28 Мая — Ахмедли» и в обратном направлении составит 2 минуты 30 секунд.

В остальные дни проведения WUF13 метрополитен будет работать в режиме самого загруженного рабочего дня. Интервал между поездами в направлении «28 Мая — Ахмедли» составит 1 минуту 45 секунд.

На фиолетовой линии, а также на параллельных участках «Ахмедли — Ази Асланов» и «Джафар Джаббарлы — Хатаи» график движения останется неизменным.

С целью оперативного регулирования пассажирской плотности резервные поезда будут находиться в готовности.

В дни проведения WUF13 на 9 станциях бакинского метро будут работать 56 волонтеров, оказывая поддержку пассажирам и участникам мероприятия.