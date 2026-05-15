В Пакистане при теракте погибли не менее девяти солдат

По меньшей мере 9 военнослужащих убиты, более 20 ранены в результате атаки радикала на северо-западе Пакистана.

По сообщению агентства Xinhua, инцидент произошел в районе Баджаур в провинции Хайбер-Пахтунхва, где террорист на автомобиле со взрывчаткой прорвался на территорию военного лагеря и привел в действие взрывное устройство. Сразу же после взрыва боевики открыли огонь по военнослужащим. Ответным огнем несколько террористов были уничтожены.

Радикальные группировки в Хайбер-Пахтунхве добиваются образования так называемого Исламского государства Вазиристан. Регион расположен в зоне племен на границе с Афганистаном. Это одна из горячих точек Пакистана из-за активизации боевиков террористической сети «Аль-Каида» и группировки «Фитна аль-Кхаваридж» (также известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана»).