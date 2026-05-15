На трассе Баку - Алят обрушился мост: грузовик провалился в образовавшуюся яму - ВИДЕО

Сегодня около 16:00 на участке магистрали Баку - Алят, проходящем через поселок Гобустан, произошло обрушение моста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в момент инцидента в провал упал грузовой автомобиль. Происшествие стало причиной возникновения крупного затора на данном участке дороги.

В ответ на запрос в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) сообщили, что сотрудники ведомства уже привлечены к работе на месте происшествия: «На участке приняты меры безопасности, направлена группа специалистов. После проведения инспекции будет определен масштаб ущерба, нанесенного мосту, и приняты соответствующие меры».



