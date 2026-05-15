«Такие случаи происходят часто»: Ученики школы №271 рассказали подробности драки, попавшей на видео

Широкие дискуссии в обществе вызвал инцидент в школе №271, расположенной в поселке Бакиханов, где один из учеников применил силу в отношении сверстника, заснял это на видео и распространил запись в социальных сетях.

Съемочная группа Baku TV отправилась в указанное учебное заведение, чтобы прояснить детали случившегося.

«Он отдал телефон другу и сказал: «Снимай, как я его бью». Потом они выложили это видео. Такие случаи происходят часто», - рассказал один из учеников, описывая инцидент.

Заместитель директора школы Азер Юсифов сообщил, что инцидент произошел во время перемены между учениками 9-го класса:

«После того как видеозапись распространилась в соцсетях, руководство школы начало расследование. Ученик, подвергшийся физическому давлению, травм не получил».



