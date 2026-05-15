Строя города будущего: ICA Group на Всемирном форуме городского развития

ICA Group – соорганизатор ведущих выставочных мероприятий в Азербайджане, будет представлен на Всемирном форуме городского развития (WUF13) с единым корпоративным стендом. Устойчивое развитие, поддержка зелёных технологий и продвижение современных подходов к формированию городской среды являются важной частью политики ICA Group.

В рамках WUF13 компания представит ключевые международные строительные и инфраструктурные выставочные проекты группы, реализуемые в Азербайджане, Казахстане, Польше, Узбекистане и Турции. Организуемые группой мероприятия являются профессиональными бизнес-площадками, где демонстрируются современные строительные технологии, инновационные инженерные решения, подходы к устойчивому городскому развитию и актуальные инфраструктурные проекты. Эти мероприятия объединяют государственные структуры, отраслевых экспертов, инвесторов и представителей частного сектора для обмена опытом, поиска новых решений и развития профессионального сотрудничества.

Особый акцент в рамках участия будет сделан на Rebuild Karabakh – Азербайджанской Международной Выставки «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха», которая пройдёт в шестой раз в Баку Экспо Центре 14-16 октября.

Выставка Rebuild Karabakh отражает одну из наиболее актуальных глобальных тем — устойчивое восстановление территорий, развитие современной инфраструктуры, формирование безопасной и комфортной городской среды, а также создание сообществ будущего. В контексте тематики WUF13 выставка Rebuild Karabakh является наглядным примером международного сотрудничества в области постконфликтного восстановления и устойчивого развития.

Международные выставки на протяжении десятилетий играют важную роль в развитии и преображении городов, нередко становясь катализаторами инфраструктурных изменений и долгосрочного городского развития. История знает немало примеров, когда выставочные мероприятия оставляли после себя знаковые объекты и новую городскую инфраструктуру — от Эйфелевой башни в Париже, созданной к Всемирной выставке 1889 года, до выставочных комплексов, конгресс-центров, транспортной инфраструктуры и новых деловых районов, которые продолжают служить городам спустя десятилетия. Современные отраслевые выставки также способствуют привлечению инвестиций, развитию деловой среды, профессиональному обмену и продвижению инноваций, влияющих на формирование городов будущего.

Участие ICA Group в WUF13 наряду с местными партнёрами Iteca Caspian и Caspian Event Organisers станет важным шагом в расширении партнёрских связей и представлении глобальной аудитории проектов, способствующих развитию современных городов и устойчивой городской среды.

Всемирный форум городского развития (World Urban Forum – WUF), организуемый Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat), является одной из наиболее авторитетных международных площадок для обсуждения вопросов устойчивого развития городов, урбанизации, инфраструктуры, инновационных городских решений и формирования городов будущего. Приглашаем посетить стенд ICA Group №D08 в рамках WUF13 с 17 по 22 мая и ознакомиться с международными проектами группы, направленными на развитие строительства, инфраструктуры, устойчивых городов и городских сообществ будущего.