Пашинян: Выборы - это защита мира с Азербайджаном

Предстоящие 7 июня в Армении выборы касаются того, чтобы встать на защиту установленного с Азербайджаном мира.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил.

Как сообщает Арменпресс, в рамках предвыборной кампании в Даларике Пашинян отметил, что их самая большая задача на этих выборах — защитить этот мир.

«Уже более двух лет у нас нет ни одного погибшего и раненого на границе. С момента обретения независимости у нас не было ни одного года, чтобы на границе не было погибших или раненых», — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, 2025 год стал первым годом, когда эмиграция из Армении прекратилась и началась иммиграция граждан, ранее покинувших страну. «В 2025 году число граждан, уехавших из Армении, оказалось на 8660 человек меньше, чем число прибывших. Эмиграция остановлена, и началась иммиграция», — отметил он.