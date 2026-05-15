Представитель ЮНЕСКО: Азербайджан зарекомендовал себя в сфере организации крупномасштабных международных мероприятий

First News Media19:00 - Сегодня
Решение о проведении WUF13 в Баку выглядит вполне логичным по нескольким причинам. Азербайджан уже зарекомендовал себя в сфере организации крупномасштабных международных мероприятий. В частности, логистические возможности, институциональная координация и умение управлять сложными международными процессами, продемонстрированные во время COP29, наглядно это подтвердили. Разумеется, этот потенциал сформировался не случайно. Однако момент, который я считаю более важным, связан с другим аспектом. Азербайджан сегодня завоевывает международный авторитет не только как страна, принимающая мероприятия, но и как «сторона, умеющая слушать». Важную роль в этом процессе играет четкое и последовательное стратегическое видение, демонстрируемое Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал председатель Международной коалиции инклюзивных и устойчивых городов ЮНЕСКО (ICCAR), президент Коалиции европейских городов против расизма (ECCAR) Бенедетто Дзаккироли.

По его мнению, Азербайджан также сформировал себя как платформа для глобального диалога, как пространство, где встречаются различные взгляды, идеи и интересы. «Здесь речь идет не только о предоставлении физического пространства. Главное - это создание условий для реального диалога, взаимопонимания и сотрудничества внутри этой среды. Сегодня это особенно важно, так как многие международные форумы все чаще рискуют превратиться скорее в параллельные монологи, нежели во взаимный диалог. На мой взгляд, проведение WUF13 в Баку показывает признание того, что вопросы городского развития не могут быть решены с одной перспективы, а важнейшая роль принимающей страны заключается именно в создании условий для искреннего и открытого диалога. Видно, что Азербайджан глубоко понимает этот подход. Именно поэтому Баку производит впечатление правильного выбора для этого Форума не только с организационной, но и с точки зрения содержания и стратегического подхода», - добавил он.

