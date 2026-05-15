Неймар стал гражданином Италии

Нападающий «Сантоса» Неймар получил гражданство Италии.

Как передает Sport-express, об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, процедура получения гражданства была завершена в пятницу. 34-летнему футболисту помогал юрист Эмилиано Нитти.

Неймар с 79 голами в 128 матчах является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В этом сезоне Неймар провел 14 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

Помимо «Сантоса», он выступал «Барселону», ПСЖ и «Аль-Хиляль».