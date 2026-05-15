IDEA организовало традиционную акцию по очистке на берегу реки Кура - ФОТО

По инициативе Общественного объединения IDEA на берегу реки Кура и в месте ее впадения в Каспийское море была организована традиционная акция по очистке.

В акции, проведенной на территории Нефтчалинского района при поддержке Центра рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства, приняли участие волонтеры IDEA.

Волонтеры, обеспеченные инвентарем в соответствии с санитарными нормами и специальными лодками, очистили реку Кура и ее берега от различных бытовых отходов, синтетических рыболовных сетей, вызывающих массовую гибель рыб, и других инструментов кустарного производства, запрещенных законом и препятствующих развитию рыб в естественной среде. В результате было собрано около тонны отходов, которые были переданы на полигон отходов Нефтчалинского района.

Увеличение бытовых и промышленных отходов, выбрасываемых в реки, негативно влияет на экологическое состояние реки Кура и Каспийского моря, а также на естественное развитие живой природы в водоемах. С этой точки зрения содержание в чистоте территории впадения Куры в Каспийское море имеет особое значение для защиты биоресурсов Каспия и обеспечения экологического баланса.

Общественное объединение IDEA регулярно проводит подобные акции по очистке с целью защиты биоресурсов Каспийского моря, поддержания чистоты прибрежных территорий и укрепления чувства экологической ответственности среди общественности. Эти мероприятия, организованные на берегах реки Кура, имеют важное значение с точки зрения сохранения природного баланса, оздоровления окружающей среды, мобилизации общества на защиту рек, а также пропаганды экологической культуры и чувства заботы о природе среди людей.

Общественное объединение IDEA призывает каждого чутко относиться к охране природы, соблюдать чистоту наших берегов и вносить свой вклад в формирование более здоровой, чистой и устойчивой среды для будущих поколений.