Международный аэропорт Гейдар Алиев будет функционировать в усиленном операционном режиме в период WUF13

First News Media20:40 - Сегодня
В связи с проведением в Баку 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13) Международный аэропорт Гейдар Алиев будет функционировать в усиленном операционном режиме в период с 15 по 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с учетом ожидаемого увеличения потока международных делегаций и пассажиров в рамках форума в аэропорту внедрены дополнительные механизмы координации операционных процессов, пассажирского обслуживания и мер безопасности. Цель — обеспечение комфортного, безопасного и бесперебойного передвижения участников, а также сохранение высокого уровня пассажирского опыта.

В период WUF13 Международный аэропорт Гейдар Алиев интегрирован в специальную транспортную систему для более удобной организации передвижения участников форума по городу. Участники форума смогут воспользоваться бесперебойными транспортными возможностями между аэропортом, основными транспортно-пересадочными узлами, местами размещения и территорией проведения мероприятия.

В рамках данной системы с 12 мая функционируют специальные аэропортовые сервисные автобусы WUF13, которые до 24 мая включительно обеспечивают круглосуточное обслуживание в режиме 24/7, предоставляя участникам форума удобный доступ к различным точкам города. 25 мая автобусы будут работать до 18:00.

Участники смогут воспользоваться специальными маршрутами по следующим основным направлениям:
• A1 | 28 Мая
• A2 | Нариманов
• A3 | Измир
• A4 | Шых
• A5 | Ичеришехер
• A6 | Sea Breeze

В то же время “Airport Express” (линия H1), обеспечивающий удобное сообщение для пассажиров, продолжает работать в прежнем режиме, осуществляя круглосуточное и непрерывное движение (24/7) от станций метро «28 Мая» и «Кёроглу» в направлении Терминала 1 и Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

С учетом увеличения пассажиропотока пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт как минимум за 2–3 часа до вылета. Для более комфортной и оперативной организации поездки также рекомендуется заранее воспользоваться онлайн-регистрацией.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает обеспечивать операционную устойчивость, высокий уровень сервиса и безопасный пассажирский опыт для гостей, прибывающих в страну в рамках WUF13, а также для всех пассажиров.

