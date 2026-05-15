 Объявлено время праздничного намаза | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Объявлено время праздничного намаза

First News Media20:20 - Сегодня
Объявлено время праздничного намаза

Гурбан-байрам в этом году в Азербайджане приходится на 10-е число месяца зильхиджжа, то есть на 27 мая.

Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Отмечается, что праздничный намаз во всех мечетях будет совершен 27 мая. 

«Праздничный намаз в мечети Аждарбей состоится в 08:00, а в мечети Тезяпир — в 09:00. С этого дня в течение трех дней можно проводить жертвоприношение.

При выборе жертвы следует обращать внимание на здоровье животного. Не рекомендуется приносить в жертву больное, очень слабое, слепое или имеющее серьезные дефекты животное. Также возраст животного должен соответствовать шариату, и ему не следует причинять страдания.

Мясо жертвенного животного в основном следует раздавать нуждающимся людям, бедным семьям, сиротам, семьям шехидов и малоимущим соседям. Также считается хорошим делом раздавать мясо родственникам и друзьям. Человек может съесть часть своего жертвенного мяса.

Цель жертвоприношения — делиться, проявлять милосердие и создавать единство в обществе. Самая прекрасная жертва — та, которая принесет радость на стол нуждающегося человека», — говорится в сообщении.

Поделиться:
701

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ...

Политика

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство ...

Общество

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля

Общество

МВД: Ухудшение погоды создаст дополнительные риски на дорогах страны

Общество

Транспортная система WUF13 начала функционировать

Объявлено время праздничного намаза

JIVA о неудаче на «Евровидении 2026»: «Я не просто пела, я жила песней…» - ВИДЕО

IDEA организовало традиционную акцию по очистке на берегу реки Кура - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

JIVA не прошла в финал «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Пациентка обвиняет известного офтальмолога в потере зрения и требует вмешательства Генпрокуратуры

Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2026»

«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Трамп может отменить санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти

Сегодня, 22:20

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

Сегодня, 22:00

ВОЗ прокомментировала ситуацию с распространением хантавируса

Сегодня, 21:40

Транспортная система WUF13 начала функционировать

Сегодня, 21:20

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

Сегодня, 21:00

Международный аэропорт Гейдар Алиев будет функционировать в усиленном операционном режиме в период WUF13

Сегодня, 20:40

Объявлено время праздничного намаза

Сегодня, 20:20

JIVA о неудаче на «Евровидении 2026»: «Я не просто пела, я жила песней…» - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Зеленский: Россия готовится нанести удары по центрам принятия решений, в том числе по Офису президента

Сегодня, 19:45

IDEA организовало традиционную акцию по очистке на берегу реки Кура - ФОТО

Сегодня, 19:30

Обрушение моста на трассе Баку — Алят вызвало крупную пробку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Представитель ЮНЕСКО: Азербайджан зарекомендовал себя в сфере организации крупномасштабных международных мероприятий

Сегодня, 19:00

Неймар стал гражданином Италии

Сегодня, 18:45

JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Сегодня, 18:21

«Такие случаи происходят часто»: Ученики школы №271 рассказали подробности драки, попавшей на видео

Сегодня, 18:16

По итогам Саммита ОТГ подписана Туркестанская декларация - ФОТО

Сегодня, 18:03

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00

После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

Сегодня, 17:53

Пашинян: Выборы - это защита мира с Азербайджаном

Сегодня, 17:51
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25