Объявлено время праздничного намаза

Гурбан-байрам в этом году в Азербайджане приходится на 10-е число месяца зильхиджжа, то есть на 27 мая.

Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Отмечается, что праздничный намаз во всех мечетях будет совершен 27 мая.

«Праздничный намаз в мечети Аждарбей состоится в 08:00, а в мечети Тезяпир — в 09:00. С этого дня в течение трех дней можно проводить жертвоприношение.

При выборе жертвы следует обращать внимание на здоровье животного. Не рекомендуется приносить в жертву больное, очень слабое, слепое или имеющее серьезные дефекты животное. Также возраст животного должен соответствовать шариату, и ему не следует причинять страдания.

Мясо жертвенного животного в основном следует раздавать нуждающимся людям, бедным семьям, сиротам, семьям шехидов и малоимущим соседям. Также считается хорошим делом раздавать мясо родственникам и друзьям. Человек может съесть часть своего жертвенного мяса.

Цель жертвоприношения — делиться, проявлять милосердие и создавать единство в обществе. Самая прекрасная жертва — та, которая принесет радость на стол нуждающегося человека», — говорится в сообщении.