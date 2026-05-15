Зеленский: Россия готовится нанести удары по центрам принятия решений, в том числе по Офису президента

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило документы, связанные с целями новых ракетных и дроновых ударов России.

Об этом написал в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, полученная информация свидетельствует о том, что Россия планирует нанести удары по «центрам принятия решений».

Согласно информации, среди целей фигурируют около 20 политических центров и военных командных пунктов.

Среди целей также указаны здания в центре Киева, администрация Президента и резиденция главы государства, где отмечено расположение кабинетов Зеленского на разных этажах.

Украинский лидер предупредил, что удары не останутся без ответа.

«В ответ на удары, которые Россия сейчас наносит по нашим городам и селам, мы определяем цели для будущих дальнобойных «санкций». Украина не оставит без ответа ни одну атаку, уносящую жизни наших людей», — заявил Зеленский.