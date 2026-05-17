Александар Вучич: «Президент Ильхам Алиев - большой друг Сербии»
Президент Сербии Александар Вучич заявил о высоком уровне двусторонних отношений с Азербайджаном и назвал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева большим другом сербского государства.
Соответствующую публикацию сербский лидер разместил на своей официальной странице в социальной сети X. «Президент Ильхам Алиев - большой друг Сербии», - особо подчеркнул глава государства.
Александар Вучич также сообщил, что во время личной встречи с Ильхамом Алиевым ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие и углубление стратегического партнерства между Белградом и Баку.
"Мы говорили о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном. Уверен, что в ближайшее время перед нами откроются новые направления сотрудничества", - отметил президент Сербии.
Председник Алијев @presidentaz је велики пријатељ Србије.
Разговарали смо о даљем унапређењу стратешког партнерства наше две земље, верујем да ћемо ускоро отворити нова поља сарадње.https://t.co/9ZUASUXbkq — Александар Вучић (@avucic) May 17, 2026