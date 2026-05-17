Александар Вучич: «Президент Ильхам Алиев - большой друг Сербии»

Президент Сербии Александар Вучич заявил о высоком уровне двусторонних отношений с Азербайджаном и назвал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева большим другом сербского государства.

Соответствующую публикацию сербский лидер разместил на своей официальной странице в социальной сети X. «Президент Ильхам Алиев - большой друг Сербии», - особо подчеркнул глава государства.

Александар Вучич также сообщил, что во время личной встречи с Ильхамом Алиевым ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие и углубление стратегического партнерства между Белградом и Баку.

"Мы говорили о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном. Уверен, что в ближайшее время перед нами откроются новые направления сотрудничества", - отметил президент Сербии.