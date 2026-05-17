Фархад Гаджиев: К 2050 году большинство молодежи в мире будет проживать в городах

В Азербайджане молодежь рассматривается не просто как наблюдатели процесса развития, а как партнеры в его формировании.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на Ассамблее детей и молодежи в рамках WUF13.

По его словам, важной темой для обсуждения является то, как строятся города, которые останутся в наследство будущим поколениям.

"Будущее городов решается не только в конференц-залах. Это будущее будут определять и поколения, которые сейчас растут в городах", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что по расчетам к 2050 году большинство молодежи в мире будет проживать в городах. "Это означает, что решения, которые мы принимаем сегодня, будут формировать не только облик и инфраструктуру городов, но и повседневную реальность жизни миллионов людей", - сказал он.

Комментируя процесс восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре, замминистра отметил: "Восстановление - это не просто ремонт дорог и зданий. Это восстановление доверия, возможностей и повседневной жизни. Сегодня Азербайджан строит девять новых городов и сотни населенных пунктов в постконфликтных регионах. Убеждение, стоящее за этим, заключается в том, что каждое сообщество заслуживает не только восстановления, но и развития. Мы отдаем приоритет зеленой энергетике, цифровым инновациям и человекоцентричным инструментам градостроительства".