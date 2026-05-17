«Нефтчи» гарантировал себе участие в Лиге конференций

«Нефтчи» одержал волевую победу над «Сабахом» со счетом 2:1 в центральном поединке 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Матч прошел на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре под руководством главного арбитра Камала Умудлу. Счет на 3-й минуте открыли хозяева поля благодаря точному удару Алексея Исаева. Однако уже на 9-й минуте «Нефтчи» отыгрался — равновесие восстановил Андрей Штогрин. Решающий гол на 70-й минуте забил полузащитник гостей Ифеаньи Метью, принеся своей команде три очка.

Эта победа позволила «Нефтчи» набрать 56 очков, прервать десятиматчевую беспроигрышную серию соперника и официально гарантировать себе путевку в Лигу конференций на следующий сезон. Масазырский «Сабах» с 75 очками в активе ранее досрочно оформил чемпионский титул.