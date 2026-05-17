Мировые СМИ сосредоточили внимание на старте WUF13 в Баку

Начавшая работу 17 мая в Баку 13-я сессия Всемирного форума ООН городов (WUF13) оказалась в центре внимания мировых СМИ.

В материалах международных медиа, посвященных сессии, подчеркивается, что Азербайджан принимает это авторитетное мероприятие на высоком уровне. Отмечается, что форум является важной платформой для презентации шагов, предпринимаемых странами-участницами в сфере градостроительства, а также для установления и углубления международного сотрудничества.

В статьях, опубликованных в пакистанских изданиях The Nation, Daily Times и The News, сообщается, что братская страна представлена на WUF13 широкой делегацией, в состав которой вошли министры и другие высокопоставленные официальные лица. В публикациях отмечается, что главный министр пакистанской провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф представит международной аудитории проект доступного жилья Пенджаба. В материалах также подчеркивается международное значение WUF13 как платформы, объединяющей мировых лидеров, инвесторов и экспертов в области градостроительства. Кроме того, с удовлетворением отмечается, что Азербайджан успешно принимает это престижное мероприятие, а пакистанская делегация была встречена в Баку с высоким гостеприимством.

Китайское агентство "Синьхуа" также опубликовало серию материалов о WUF13, проходящем при содействии Азербайджана. В статьях отмечается, что форум является важной глобальной платформой по вопросам градостроительства, доступного жилья и устойчивого городского развития. Подчеркивается, что Баку подготовился к мероприятию на высоком уровне, демонстрируя гармоничное сочетание современной инфраструктуры, зеленых пространств и историко-культурного наследия. Вниманию читателей также представлена мысль о том, что Азербайджан сформировал успешную модель в сфере устойчивого градостроительства. Наряду с этим в публикациях приводятся мнения китайских экспертов, согласно которым опыт Китая в области урбанизации и доступного жилья может стать полезным примером для Азербайджана и других развивающихся стран, а WUF13 имеет большое значение для Баку с точки зрения долгосрочного городского обновления и укрепления международного сотрудничества.

Русскоязычные издания также посвятили WUF13 серию публикаций. В материалах порталов Moscow-baku.ru, "Вестник Кавказа" и других СМИ отмечается, что в мероприятии, совместно организованном правительством Азербайджана и UN-Habitat, зарегистрировались более 40 тысяч участников из свыше 180 стран. Подчеркивается, что впервые в рамках сессии были организованы сегменты Встречи министров и Саммита лидеров. В публикациях говорится, что основные дискуссии в Баку посвящены доступному жилью, устойчивой урбанизации, климатической устойчивости и моделям "умного города". Также отмечается, что Азербайджан представил международной общественности проекты восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также инициативы по созданию "зоны зеленой энергии".

Во франкоязычном издании Lagazetteaz.fr отражены высказывания исполнительного директора UN-Habitat Ана-Клаудии Россбах о WUF13. В статье отмечается, что это мероприятие играет роль важной международной платформы в градостроительной повестке. Также подчеркивается, что Баку, принимающий форум на высоком уровне, стал ключевой площадкой для глобальных дискуссий по вопросам градостроительства, устойчивого развития и темы "Жилье для всех". Вместе с тем указывается, что в рамках WUF13 через встречи министров и другие форматы ставится цель сформировать политический консенсус вокруг "Новой городской повестки" и определить приоритеты на предстоящее десятилетие.

Египетская пресса также уделила WUF13 широкое внимание. В материалах изданий The Egyptian Gazette, Youm7, El Balad, Vetogate, Al Dostor, Al-Usbua, Al Qarar Al Arabi, Business News Egypt, Anbaa Alyoum, Nile.eg и других СМИ отмечается, что WUF13, совместно организованный Азербайджаном и UN-Habitat, является ключевой платформой для глобальных обсуждений в сфере градостроительства, устойчивого развития и доступного жилья. Подчеркивается, что это важное мероприятие, принимаемое Баку на высоком уровне, стало значимой международной площадкой для глобального политического и стратегического диалога вокруг "Новой городской повестки". В публикациях также сообщается, что Египет поделился на сессии своим градостроительным опытом, в частности достижениями в сфере доступного жилья, с международной аудиторией.

В материалах узбекских изданий Kun.uz, Podrobno.uz, UzDaily, UZA, Gazeta.uz, Zamin.uz WUF13 представлен как авторитетная международная платформа, где обсуждаются важные вопросы глобальной урбанизации, устойчивого развития, социальной жизни и жилищного обеспечения. Одновременно подчеркивается, что мероприятие, которое Баку принимает на высоком уровне, является важной глобальной площадкой для сотрудничества в рамках ООН и обсуждения градостроительных решений. В публикациях деловой визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Баку и его участие в форуме оцениваются как значимое событие, демонстрирующее активную позицию Узбекистана в международной градостроительной повестке.

В материалах малайзийского агентства Bernama, а также изданий The Sun и SABA News обращается внимание на то, что WUF13, являясь одной из ключевых платформ по вопросам глобальной урбанизации и устойчивого городского развития, выступает важным пространством диалога в формировании международной градостроительной повестки. Отмечается, что Малайзия поддерживает расширение сотрудничества в этой сфере и глобальные инициативы в области градостроительства, обсуждаемые в рамках сессии.

Кенийские СМИ Saccoreview, People Daily, The-star.co.ke, Capitalfm, Kenyans.co.ke, Kenyafrontline.com и Standardmedia.co.ke сообщили, что президент страны Уильям Руто был приглашен на WUF13 благодаря достижениям Кении в сфере доступного жилья и устойчивого городского развития. Отмечается, что в ходе форума президент Руто представит программу правительства Кении по доступному жилью и будет стремиться привлечь новых международных партнеров и инвесторов к городским проектам. В публикациях также уделено внимание встрече главы кенийского государства с Президентом Азербайджана.

Новости о WUF13 широко освещались также средствами массовой информации Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Таджикистана, Индии, Иордании, Ирака, Мозамбика и других стран.

Источник: Report