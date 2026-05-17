«Аякс» второй раз за три сезона остался без Лиги чемпионов

Амстердамский «Аякс» официально лишился шансов на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, завершив выступление в чемпионате Нидерландов на пятом месте.

В заключительном туре Эредивизи амстердамскому клубу была необходима исключительно победа в матче против «Херенвена», чтобы сохранить хотя бы математическую возможность побороться за путевку в главный еврокубок. Однако встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.

Таким образом, «Аякс» во второй раз за последние три сезона финишировал на пятой строчке турнирной таблицы. Примечательно, что до 2023 года клуб на протяжении 23 лет подряд неизменно завершал чемпионат в топ-4. Теперь амстердамцы примут участие в раунде плей-офф, где поборются за право выступить в Лиге конференций сезона-2026/27. В Лигу чемпионов от Нидерландов на следующий сезон пробились «ПСВ» и «Фейеноорд» (обе команды стартуют непосредственно с общего этапа), а также «НЕК», который начнет свой путь с квалификационных раундов.