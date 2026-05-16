Премьер-министр Испании поддержал Ламина Ямаля за демонстрацию флага Палестины

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что звезда «Барселоны» Ламин Ямаль заставил страну гордиться им после того, как футболист развернул палестинский флаг во время чемпионского парада.

18-летний нападающий привлек к себе повышенное внимание, когда во время празднования второго подряд титула Ла Лиги каталонского клуба продемонстрировал флаг Палестины на открытом автобусе. В ответ на критику в адрес игрока Педро Санчес написал в социальной сети X, что те, кто видит в демонстрации государственного флага «разжигание ненависти», либо потеряли рассудок, либо ослеплены собственным позором. Премьер-министр подчеркнул, что Ямаль выразил солидарность с Палестиной, которую разделяют миллионы испанцев, назвав это еще одним поводом для гордости за спортсмена.

Поддержка палестинского народа со стороны футболиста, имеющая широкую популярность в Испании, получила отклик и в секторе Газа. В одном из лагерей беженцев на разрушенной территории художники изобразили Ламина Ямаля с палестинским флагом на граффити, нанесенном на руины зданий.