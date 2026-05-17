В национальном парке Йосемити запечатлели знаменитый «огненный водопад» - ВИДЕО

В национальном парке Йосемити в Калифорнии (США) вновь наблюдается уникальное природное явление, известное как «огненный водопад», которое ежегодно привлекает тысячи туристов и фотографов со всего мира.

Это редкое зрелище происходит исключительно в феврале и длится всего несколько минут в день во время заката. Природный феномен возникает на водопаде «Лошадиный хвост» (Horsetail Fall), который стекает с восточного склона горы Эль-Капитан. В этот период заходящее солнце опускается под строго определенным углом, из-за чего его лучи подсвечивают падающий водяной поток. Вода окрашивается в ярко-оранжевые, золотистые и насыщенно-красные тона, создавая полную иллюзию того, что с вершины скалы извергается поток раскаленной лавы.

Огненный эффект зависит от совокупности идеальных погодных условий: небо на западе должно быть абсолютно чистым, а температура воздуха — достаточно теплой, чтобы на вершине горы началось таяние снегов, питающих сезонный водопад. Из-за капризов погоды феномен удается увидеть далеко не каждый год, что делает его еще более ценным для наблюдателей.