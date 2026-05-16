Юный азербайджанский вингер Али Баширов, выступающий за юношескую сборную Азербайджана (U-17) и агдамский «Карабах», привлек внимание экспертов своей атакующей эффективностью в текущем сезоне.

Несмотря на 15-летний возраст, футболист уже дебютировал в составе национальной сборной до 17 лет и принял участие в матчах престижного европейского турнира — Юношеской лиги УЕФА в составе «Карабаха». Профессиональные скауты выделяют ключевые игровые качества игрока: совершенный контроль мяча, высокий уровень дриблинга, а также умение одинаково эффективно задействовать обе ноги, что позволяет ему регулярно создавать опасные моменты для себя и партнеров по команде.

Согласно аналитическим данным платформы Eyeball, в среднем за 90 минут игрового времени Баширов совершает 3,83 удара по воротам соперника. Кроме того, показатель успешных обводок (take-ons) молодого вингера составляет 5,33 за матч, что подчеркивает его высокий потенциал на международной арене.