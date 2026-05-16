Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

Компания OpenAI и правительство Мальты объявили о беспрецедентном партнерстве, в рамках которого все жители и граждане страны получат бесплатный доступ к премиальной подписке ChatGPT Plus сроком на один год.

Проект реализуется в рамках национальной инициативы «Искусственный интеллект для всех» (AI for All). Первый этап программы стартует уже в мае 2026 года под руководством Управления цифровых инноваций Мальты.

Главным условием для активации подписки, которая в обычных условиях стоит $20 в месяц, является обязательное прохождение бесплатного базового курса по ИИ-грамотности. Этот курс разработан Мальтийским университетом и направлен на обучение ответственному и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни и на работе. Программа будет масштабироваться по мере обучения участников и охватит не только резидентов внутри страны, но и граждан Мальты, проживающих за рубежом.