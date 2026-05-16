 Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

First News Media23:57 - 16 / 05 / 2026
Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

Компания OpenAI и правительство Мальты объявили о беспрецедентном партнерстве, в рамках которого все жители и граждане страны получат бесплатный доступ к премиальной подписке ChatGPT Plus сроком на один год.

Проект реализуется в рамках национальной инициативы «Искусственный интеллект для всех» (AI for All). Первый этап программы стартует уже в мае 2026 года под руководством Управления цифровых инноваций Мальты.

Главным условием для активации подписки, которая в обычных условиях стоит $20 в месяц, является обязательное прохождение бесплатного базового курса по ИИ-грамотности. Этот курс разработан Мальтийским университетом и направлен на обучение ответственному и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни и на работе. Программа будет масштабироваться по мере обучения участников и охватит не только резидентов внутри страны, но и граждан Мальты, проживающих за рубежом.

Поделиться:
387

Актуально

Мнение

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Общество

В Вене стартовал финал конкурса «Евровидение 2026» — ПРЯМОЙ ЭФИР

Политика

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Общество

В Сумгайыте найдено тело чемпиона страны по боксу

Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

В Вене стартовал финал конкурса «Евровидение 2026» — ПРЯМОЙ ЭФИР

WUF13 представил подробную схему общественного транспорта в период сессии

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Пациентка обвиняет известного офтальмолога в потере зрения и требует вмешательства Генпрокуратуры

Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий? 

Скончался солдат, прослуживший всего 20 дней - ФОТО

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Последние новости

Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом о WUF13

Сегодня, 00:30

В Сумгайыте найдено тело чемпиона страны по боксу

Сегодня, 00:10

Мальта первой в мире предоставит гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

16 / 05 / 2026, 23:57

Баку готов к проведению WUF13 - ВИДЕО

16 / 05 / 2026, 23:37

Автомобиль въехал в группу людей на севере Италии, пострадали минимум 10 человек

16 / 05 / 2026, 23:24

В Вене стартовал финал конкурса «Евровидение 2026» — ПРЯМОЙ ЭФИР

16 / 05 / 2026, 23:00

Премьер-министр Испании поддержал Ламина Ямаля за демонстрацию флага Палестины

16 / 05 / 2026, 22:50

15-летний вингер «Карабаха» покоряет Юношескую лигу УЕФА - ВИДЕО

16 / 05 / 2026, 22:30

Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

16 / 05 / 2026, 22:12

WUF13 представил подробную схему общественного транспорта в период сессии

16 / 05 / 2026, 21:54

Хаби Алонсо возглавит лондонский «Челси»

16 / 05 / 2026, 21:36

CENTCOM заявил о перенаправлении 78 коммерческих судов с начала блокады Ирана

16 / 05 / 2026, 21:21

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии сезона-2025/26

16 / 05 / 2026, 20:52

На территории Азербайджана сохраняются интенсивные осадки, местами выпал град

16 / 05 / 2026, 20:36

Церемония открытия WUF13 начнется с поднятия флагов ООН и Азербайджана

16 / 05 / 2026, 20:20

Исполнительный директор UN-Habitat поприветствовала участников WUF13 из Баку - ВИДЕО

16 / 05 / 2026, 20:04

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Сабах»

16 / 05 / 2026, 19:50

Украина нарастит количество и дистанцию дальнобойных ударов по объектам в России

16 / 05 / 2026, 19:30

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

16 / 05 / 2026, 19:06

Число пострадавших в ДТП с поездом и автобусом в Бангкоке возросло до 32 человек - ОБНОВЛЕНО

16 / 05 / 2026, 18:51
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25