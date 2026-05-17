Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом о WUF13

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети X документальным фильмом телеканала AnewZ, посвященным 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Report, документальный фильм под названием «WUF13 | Всемирный форум городов: Абшеронский полуостров» посвящен трансформации Баку и Абшеронского полуострова через призму городского развития, устойчивости, культуры, транспорта и инноваций.

В фильме также подчеркивается видение Азербайджана на будущее в преддверии WUF13.

В специальном выпуске, посвященном городскому развитию Баку, инфраструктуре, зеленой трансформации и подготовке к WUF13, показано, как столица позиционирует себя в качестве глобального центра современного градостроительства и международного диалога.