Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом о WUF13
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети X документальным фильмом телеканала AnewZ, посвященным 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Как передает Report, документальный фильм под названием «WUF13 | Всемирный форум городов: Абшеронский полуостров» посвящен трансформации Баку и Абшеронского полуострова через призму городского развития, устойчивости, культуры, транспорта и инноваций.
В фильме также подчеркивается видение Азербайджана на будущее в преддверии WUF13.
В специальном выпуске, посвященном городскому развитию Баку, инфраструктуре, зеленой трансформации и подготовке к WUF13, показано, как столица позиционирует себя в качестве глобального центра современного градостроительства и международного диалога.
WUF13 | World Urban Forum: Absheron Peninsula https://t.co/M5A7qZagdg via @YouTube — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 16, 2026