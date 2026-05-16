Баку готов к проведению WUF13 - ВИДЕО

Столица Азербайджана полностью готова к приему 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). В преддверии масштабного события, которое пройдет с 17 по 22 мая, организаторы выпустили официальный видеоролик, демонстрирующий инфраструктуру и ключевые локации мероприятия.

В рамках подготовки к форуму исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах уже выступила с приветственным обращением к мировому сообществу из Баку. На данный момент для участия в сессии, посвященной доступному жилью и устойчивому городскому развитию, зарегистрировались более 40 тысяч представителей из более чем 180 стран мира.

Официальный старт WUF13 начнется с торжественной церемонии поднятия флагов ООН и Азербайджана. Для обеспечения комфорта многотысячной делегации в городе развернута масштабная транспортная сеть, включающая круглосуточные экспресс-маршруты из аэропорта, бесплатный проезд для аккредитованных участников, а также специализированную интерактивную цифровую карту для навигации в режиме реального времени.