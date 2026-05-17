Анар Гулиев: С этого года будет учреждена новая премия под названием Baku Urban Award

С этого года также будет учреждена новая премия под названием Baku Urban Award. Церемонии награждения этой премии планируется провести в рамках будущих Всемирных форумов городов.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сообщил национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Анар Гулиев отметил, что заседание министров впервые будет организовано в другом формате, для чего выделено специальное место. Кроме того, в рамках форума участникам будут представлены другие новшества и дискуссионные площадки.

«Сегодня Баку готов принять гостей из разных стран мира и создать благоприятные условия для обсуждения наиболее актуальных вопросов в области градостроительства и урбанизации. При этом гостям будет предоставлена подробная информация о проектах и работах, проводимых в Азербайджане, в частности в Баку», - добавил председатель комитета.