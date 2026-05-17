Филипп Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Общественное телевидение Болгарии обратилось к народному артисту РФ Филиппу Киркорову с просьбой поддержать болгарскую участницу Dara, и он не отказал.

Об этом Ф.Киркоров сам рассказал в эфире YouTube шоу Яны Чуриковой, посвященному финалу конкурса «Евровидение 2026».

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины» - заявляет народный артист РФ.

К проекту подключилась его команда Dream Team, включая композитора Димитриса Контопулоса, известного по обеим конкурсным песням Сергея Лазарева - в результате сотрудничества появилась песня «Bangaranga», принесшая Болгарии первую победу на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Выбрали певицу, начали готовить к национальному болгарскому отбору. У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива. Поставили на нее», - поделился Ф.Киркоров.

За режиссуру отвечал Фредрик Ридман - постановщик победных номеров Монса Сельмерлёва (2015) и швейцарца Nemo (2024).

Подчеркнем, что эта победа далась не сразу - как продюсер и автор Филипп Киркоров сопровождал на конкурсе Дмитрия Колдуна (2007), Ани Лорак (2008), сестёр Толмачёвых (2014), Сергея Лазарева (2016, 2019), молдавскую группу DoReDos и Наталью Гордиенко (2021). В 1995 году Ф.Киркоров и сам выступал от России, однако занял лишь 17-е место.​​