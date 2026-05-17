На WUF13 будут представлены генпланы 79 азербайджанских городов

На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) участникам будет представлена подробная информация обо всех 79 городах Азербайджана, в том числе их генеральные планы развития.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Он отметил, что Азербайджан намерен поделиться накопленным опытом с другими государствами в рамках WUF13:

"Работа, проделанная Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре, безопасное возвращение населения на родные земли - это интересный опыт для всего мира".