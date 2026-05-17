Более половины освобожденных территорий Азербайджана будут развиваться как "зеленая зона".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в ходе министерского круглого стола в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

По его словам, все проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, основаны на принципах устойчивого развития. "Свыше половины территории региона определено как зеленая зона. При реализации проектов приоритет отдается возобновляемой энергетике, экологическим подходам и современным принципам урбанизации", - подчеркнул он.

Гулиев также отметил, что за последние пять лет в инфраструктурные и жилищные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре было инвестировано около 14,7 млрд долларов. Ожидается, что к 2028 году объем вложений достигнет 18 млрд долларов. Реализуемые проекты охватывают развитие "умной" инфраструктуры, возобновляемой энергетики, устойчивого землепользования и цифровых систем управления.