Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Дерягелди Оразов передал главе нашего государства приветствия Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

Гость поздравил с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов в Азербайджане.

Глава государства еще раз поблагодарил за инициативу возведения туркменской стороной мечети в Физули и отметил, что в настоящее время строительство продолжается.

Было подчеркнуто, что во время оккупации эти территории были разрушены Арменией, города опустошены. В настоящее время там ведутся широкомасштабные восстановительные работы.

Дерягелди Оразов сказал, что он вновь посетит наши освобожденные от оккупации территории и ознакомится с проектами на месте.

