Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом для участия на WUF13

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 17-18 мая посетит с рабочим визитом город Баку.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Мирзиёев примет участие и выступит на Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации (WUF13), проводимого под эгидой Программы ООН по населенным пунктам.

Форум посвящен вопросам устойчивого развития городов, обеспечения доступным жильем, повышения качества городской среды, климатической стабильности и совершенствования механизмов жилищного финансирования.

В рамках визита предусматривается проведение ряда встреч и переговоров с главами зарубежных делегаций.