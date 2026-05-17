Представитель Саудовской Аравии: Сегодня во всем мире пересматриваются подходы к урбанизации

Саудовская Аравия реализует масштабные реформы в сфере городского развития, направленные на формирование устойчивых и ориентированных на человека мегаполисов.

Как передает Report, об этом заявил представитель королевства на министерском круглом столе в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что сегодня государства по всему миру пересматривают подходы к урбанизации и переосмысляют роль человека в городской среде.

"В рамках национальной программы "Видение 2030" (Saudi Vision 2030) королевство запустило глубокую трансформацию городов, где качество жизни и экологическая устойчивость стали главными опорами развития", - подчеркнул он.

По словам спикера, преобразования уже перешли в практическую фазу и принесли ощутимые результаты в жилищном секторе. В частности, уровень владения жильем в стране вырос с 47% до более чем 66%, а свыше 1 миллиона домохозяйств были обеспечены современными жилищными решениями. Государственные программы позволили десяткам тысяч семей существенно улучшить свои условия проживания.

Представитель Саудовской Аравии также обратил внимание на коренное изменение подходов к проектированию жилых массивов:

"Мы запустили 19 масштабных инициатив в области городского дизайна. Их цель - гармонично сочетать передовые технологические решения с сохранением уникальной культурной идентичности городов", - резюмировал он.