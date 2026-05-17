Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

17 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Глава государства поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в деятельности, братскому народу Казахстана – постоянного благополучия и прогресса.

Президент Казахстана поблагодарил за оказанное внимание и искренние поздравления.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, проведен обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в различных сферах.

Главы государств также с удовлетворением вспомнили неформальный Саммит Организации тюркских государств, состоявшийся 15 мая в древнем городе Туркестане, отметили значимость этого мероприятия с точки зрения укрепления солидарности и многостороннего сотрудничества в тюркском мире.