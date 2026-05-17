Первая женщина-президент Маврикия: Гендерное равенство - ключ к процветанию современных городов

«Раскрытие потенциала гендерного равенства в городском развитии имеет ключевое значение для создания инклюзивного пространства и формирования процветающего общества».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила шестой президент и первая женщина-президент Республики Маврикий Амина Гуриб-Факим.

Она отметила, что деградация окружающей среды, изменение климата, природные катастрофы и вооруженные конфликты продолжают угрожать жизнедеятельности населенных пунктов. Так, с 1975 года число стихийных бедствий выросло в четыре раза, при этом 70 процентов из них напрямую связаны с климатическими изменениями.

Тем не менее, по ее словам, города остаются центрами прогресса и культурной активности. В то же время городская среда не нейтральна: она может либо укоренять неравенство, либо помогать преодолевать его.

Амина Гуриб-Факим подчеркнула, что для достижения баланса необходимо перепроектировать инфраструктуру с упором на доступность, а также совершенствовать программы, чтобы градостроители понимали, насколько по-разному кризисы влияют на женщин и мужчин.

По ее мнению, рассмотрение современных городов через призму гендерного фактора требует радикального сдвига как в мышлении, так и в действиях.