UN-Habitat: Городские проблемы необходимо решать в совокупности

Городские проблемы взаимосвязаны, и их нельзя решать по отдельности.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель отдела партнерств Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Викл Тужар на Ассамблее Глобального альянса партнеров операторов водоснабжения (GWOPA) в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Проблемы, связанные с канализацией, транспортом и другими коммунальными услугами, тесно взаимосвязаны. Для устойчивого городского развития необходимо расширять сотрудничество между местными и региональными властями, частным сектором, академическими кругами, молодежью и женщинами. Эти вопросы невозможно решать изолированно. Важно участие каждого в этом процессе", - отметил он.