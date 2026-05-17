Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Республики Кения Уильямом Самоэем Руто.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что впервые посещает Азербайджан, Президент Кении выразил признательность главе нашего государства за приглашение на WUF13.

Сообщив, что впервые WUF состоялся в Кении, Уильям Самоэй Руто подчеркнул, что штаб-квартира Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) также находится в его стране. Гость отметил, что в Кении реализуются масштабные проекты по созданию населенных пунктов.

Выразив удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей, Уильям Самоэй Руто пригласил Президента Азербайджана посетить Кению с официальным визитом.

С удовлетворением приняв приглашение, глава нашего государства в свою очередь пригласил Президента Кении посетить нашу страну с официальным визитом.

Президент Кении поздравил главу нашего государства с лидерством, продемонстрированным им в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на дальнейшее укрепление мирной повестки и установление прочного мира в регионе.

На встрече было отмечено наличие больших перспектив для развития сотрудничества между Азербайджаном и Кенией в области энергетики, оборонной промышленности, сельского хозяйства и других сферах, подчеркнута положительная роль осуществленных в последнее время взаимных визитов на различных уровнях в расширении двусторонних связей.

