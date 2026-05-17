 Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:30 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Республики Кения Уильямом Самоэем Руто.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что впервые посещает Азербайджан, Президент Кении выразил признательность главе нашего государства за приглашение на WUF13.

Сообщив, что впервые WUF состоялся в Кении, Уильям Самоэй Руто подчеркнул, что штаб-квартира Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) также находится в его стране. Гость отметил, что в Кении реализуются масштабные проекты по созданию населенных пунктов.

Выразив удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей, Уильям Самоэй Руто пригласил Президента Азербайджана посетить Кению с официальным визитом.

С удовлетворением приняв приглашение, глава нашего государства в свою очередь пригласил Президента Кении посетить нашу страну с официальным визитом.

Президент Кении поздравил главу нашего государства с лидерством, продемонстрированным им в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на дальнейшее укрепление мирной повестки и установление прочного мира в регионе.

На встрече было отмечено наличие больших перспектив для развития сотрудничества между Азербайджаном и Кенией в области энергетики, оборонной промышленности, сельского хозяйства и других сферах, подчеркнута положительная роль осуществленных в последнее время взаимных визитов на различных уровнях в расширении двусторонних связей.

10:50

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Республики Кения Уильямом Самоэем Руто.

Поделиться:
982

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ...

Общество

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Общество

WUF13 в Баку бьет рекорды посещаемости — ФОТОРЕПОРТАЖ

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

Ильхам Алиев поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Парагвая

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Шахбазом Шарифом

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

Последние новости

Брат Мевлюта Чавушоглу скончался после огнестрельного ранения

Сегодня, 17:17

Вера Букачи о жилищном вопросе и красоте азербайджанской столицы

Сегодня, 17:15

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

Сегодня, 17:03

Президенту Токаеву доверяет 86,7% казахстанцев - СОЦОПРОС

Сегодня, 16:55

Председатель президентского совета Ливии прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:42

В рамках WUF13 началось заключительное заседание Ассамблеи массовых организаций и организаций гражданского общества

Сегодня, 16:30

В рамках WUF13 состоялась совместная сессия открытия ассамблей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25

МАГАТЭ: Роста уровня радиации после атаки дрона по АЭС «Барака» в ОАЭ нет

Сегодня, 16:20

Президент Болгарии прибыла с визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:58

США выдвинули Ирану 5 условий

Сегодня, 15:55

UN-Habitat: Городские проблемы необходимо решать в совокупности

Сегодня, 15:51

В Баку состоялась церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана в рамках WUF13 - ВИДЕО

Сегодня, 15:32

Первая женщина-президент Маврикия: Гендерное равенство - ключ к процветанию современных городов

Сегодня, 15:27

Фархад Гаджиев: К 2050 году большинство молодежи в мире будет проживать в городах

Сегодня, 15:12

Гюльшан Рзаева: В Азербайджане жилищный вопрос включен в масштабные программы городского развития

Сегодня, 15:01

Министр жилищного строительства и городского планирования Бахрейна: «Вопросы поддержки женщин должны быть в центре устойчивого урбанизма»

Сегодня, 14:40

Бахар Мурадова на WUF13: «Города должны быть пространством безопасности»

Сегодня, 14:36

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Ильхам Алиев поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

Сегодня, 14:23
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25