США выдвинули Ирану 5 условий

США выдвинули Ирану пять основных условий для продолжения процесса урегулирования с Тегераном.

Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Сообщается, что в ответ на требования Ирана Вашингтон представил собственный пакет условий.

Сообщается, что США не намерены выплачивать Ирану компенсацию. Условия следующие:

- отказ от выплаты какой-либо компенсации за ущерб, нанесенный в результате бомбардировок территории Ирана;

- вывоз 400 кг обогащенного урана с территории Ирана в США;

- на территории Исламской Республики будет сохранен только один действующий ядерный объект;

- США не намерены размораживать более 25% замороженных иранских активов;

- вопрос прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен в ходе переговоров.

Некоторые другие источники, в свою очередь, сообщают, что Иран выдвинул собственные требования к США. Среди них называются отмена санкций, разблокировка замороженных активов, прекращение войны и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

