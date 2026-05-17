В Баку состоялась церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана в рамках WUF13 - ВИДЕО

17 мая на Бакинском олимпийском стадионе, где проходит 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций (ООН), состоялась церемония поднятия официального флага ООН и Государственного флага Азербайджанской Республики.

Церемония символизировала официальный старт форума и в очередной раз подчеркнула высокий международный статус мероприятия.

Напомним, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая.