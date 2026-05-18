В Иране объявили о создании органа по управлению Ормузским проливом

Иран запустил государственную цифровую платформу морского страхования Hormuz Safe для судов, следующих транзитом через Персидский залив и Ормузский пролив.

Об этом сообщается в официальном аккаунте в X новой структуры PGSA.

«Официальный аккаунт Управления по вопросам пролива Персидского залива на X-сервере запущен. Подписывайтесь на нас, чтобы получать обновления в режиме реального времени о работе Ормузского пролива и последних событиях», — говорится в приветственном посте на странице нового ведомства.

Платформу поддерживает министерство экономики Ирана, которое использует криптовалюты для прямых расчетов по страховым полисам и не требует SWIFT или западных посредников.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.

