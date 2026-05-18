Bolt провел первую Азербайджанскую конференцию по безопасности в Баку в преддверии WUF 2026 - ФОТО

Компания Bolt организовала первую Азербайджанскую конференцию по безопасности в Sea Breeze Resort в Баку.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, включая Министерство образования, Министерство цифрового развития и транспорта, Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), AZCON, Министерство экономики и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), а также водители-партнёры и студенты. Участники обсудили вопросы дорожной безопасности и развития стандартов безопасности.

Основной целью конференции стало повышение осведомлённости в сфере дорожной безопасности в Азербайджане, укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами, а также развитие стандартов безопасной мобильности. Модераторами мероприятия выступили региональный менеджер Bolt по связям с государственными органами Юлия Малич и генеральный менеджер Bolt for Business Салман Бабазаде.

С приветственной речью выступил директор Bolt по связям с государственными органами Том Туксворт, который рассказал об инициативах компании в области безопасности и соответствия требованиям.

В своём выступлении Том Туксворт также отметил решения по безопасности, внедрённые в Азербайджане. Он подчеркнул, что каждая поездка Bolt начинается с селфи-верификации водителя, все поездки отслеживаются в режиме реального времени, а водители и пассажиры имеют доступ к встроенной функции SOS.

По данным Bolt, 99,9% поездок на платформе завершаются без каких-либо зарегистрированных инцидентов, связанных с безопасностью. Компания также отметила рост использования встроенных функций безопасности. В настоящее время почти половина пассажиров использует функцию совместного отслеживания поездки, более 400 тысяч пользователей активировали функцию «доверенные контакты», а использование аудиозаписи поездок выросло более чем на 40%.

Президент Азербайджанского национального автомобильного клуба (AMAK) Вусал Раджабли в своём выступлении подчеркнул важность формирования культуры дорожной безопасности, ответственного поведения водителей и повышения уровня осведомлённости.

Директор по системам AZCON Самир Алиев также выступил на мероприятии, рассказав о возможностях в сфере дорожной безопасности и ежедневных проблемах, с которыми сталкиваются водители.

В рамках мероприятия состоялась сессия под названием «Безопасность на глобальных платформах». В обсуждении приняли участие представитель Bolt Кэтрин Мерсер, женщина-водитель Гюльназ Казымзаде, заместитель председателя Комитета по цепочкам поставок AmCham Маарифа Пашаева и директор AMAK Вусал Раджабли.

Во время своего выступления Маарифа Пашаева также рассказала о внедрённом Bolt в Азербайджане решении по безопасности «Видеонаблюдение». В рамках сервиса пассажиры могут делиться 360-градусным видео поездки в реальном времени со своими близкими. Специальная команда безопасности отслеживает поездки и оперативно реагирует в экстренных ситуациях.

В ходе конференции также было объявлено о подписании меморандума между генеральным менеджером Bolt Azerbaijan Илькином Зейналлы и членом правления инновационного центра Sabah.Hub Орханом Аббасовым. Сотрудничество предусматривает реализацию совместных инициатив в области инноваций, образования и безопасности.

Во время конференции в рамках Bolt Academy были награждены самые профессиональные и безопасные водители-партнёры 2025 года. Кроме того, студенты, активно участвовавшие в конкурсе по дорожной безопасности, получили сертификаты и подарки.

