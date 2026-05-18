Завершился второй день 13-й сессии всемирного форума городов - фоторепортаж

В Баку завершился второй день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает 1news.az, в рамках сегодняшней сессии форума состоялась официальная пресс-конференция, посвященная открытию мероприятия, а также начала свою работу выставка Urban Expo, а также прошел Саммит лидеров.

В числе главных тем дискуссий сегодняшнего дня были глобальный жилищный кризис, развитие безопасных и устойчивых городов, актуальные вопросы урбанизации, а также укрепление стойкости городской среды перед современными вызовами.

Напомним, что форум WUF13, который продлится до 22 мая, организован совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Представляем вашему вниманию фотографии со второго дня форума.