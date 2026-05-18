Захарова: Визит Макрона и Зеленского оставил «европейские ценности» на лице Пашиняна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. По её словам, поездка оставила «европейские ценности» на лице премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом она написала в своем ТК.

Захарова сослалась на опубликованные RT фото и видео, где Пашинян во время предвыборной агитации обращается к гражданке Армении словами: «Скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову».

Визит Макрона и Зеленского в Ереван прошёл в начале мая в рамках саммита Европейского политического сообщества.