PASHA Life усиливает фокус на здоровье клиентов в рамках партнёрства с Chenot Palace Gabala

PASHA Life объявила о партнёрстве с Chenot Palace Gabala — одним из ведущих велнес-курортов региона, работающим по протоколам доказательной медицины и программам поддержки активного и здорового образа жизни, в рамках нового стратегического вектора компании.

Соглашение открывает пользователям продукта «Həyatın Yaşam Sığortası» (Endowment Life Insurance) новую возможность: направлять сформированные страховые накопления на оплату премиальных оздоровительных программ.

Участники программы получают доступ к эксклюзивному пакету привилегий: гарантированный апгрейд номера, VIP-трансфер, сеансы криотерапии всего тела при -110°C и фотобиомодуляции — бонусы, недоступные при стандартном бронировании. Подобный формат интеграции страховых накоплений с услугами велнес-индустрии не имеет прецедентов на рынке страхования жизни Азербайджана.

«Мы видим будущее страхования жизни шире, чем финансовая защита. Наша цель - помогать клиентам уделять больше внимания здоровью и качеству жизни уже сегодня. Мы последовательно трансформируем индустрию - от финансовой защиты к инвестициям в здоровье, благополучие и активное долголетие клиентов. Партнёрство с Chenot Palace Gabala - это важный шаг в создании новой экосистемы ценности вокруг страхования жизни и формировании новой культуры страхования в Азербайджане.», — отметила председатель правления PASHA Life Ульвия Джаббарова.

Компания PASHA Life последовательно развивает рынок страхования и расширяет партнёрские связи, реализуя инициативы, направленные на повышение качества жизни клиентов на основе принципов клиентоориентированности. Данная услуга является частью долгосрочной стратегии расширения экосистемы ценности вокруг продукта «Həyatın Yaşam Sığortası» (Endowment Life Insurance).