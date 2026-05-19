EFE: в Испании при стрельбе погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще четыре пострадали в результате стрельбы в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел поздно вечером 18 мая в муниципалитете Эль-Эхидо. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

После случившегося к месту прибыли сотрудники правоохранительных органов. Не исключается, что стрелявший может быть родственником всех или части пострадавших и жертв.

Подозреваемый был задержан.