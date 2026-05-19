 Джеффри Сакс: «В ближайшие 25 лет городское население планеты вырастет на два миллиарда человек» | 1news.az | Новости
Джеффри Сакс: «В ближайшие 25 лет городское население планеты вырастет на два миллиарда человек»

«Мы говорим о сложных системах, где жилищный сектор является лишь одной из составляющих более масштабного процесса городской трансформации и городской экономики».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил директор Сети решений ООН по вопросам устойчивого развития Джеффри Сакс, выступая на диалоге «Глобальный жилищный кризис: каков план?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, данный вопрос необходимо рассматривать исключительно в контексте глобальных структурных изменений. При этом важно четко разграничивать понятия, поскольку демографические реалии в мире сейчас претерпевают значительные сдвиги.

«Большая часть мира уже достигла пика роста городского населения. В этих условиях ключевыми задачами станут модернизация жилья, ликвидация трущоб и улучшение существующей городской среды, а не обеспечение жильем стремительно растущего населения», — пояснил эксперт.

В то же время, как отметил спикер, в глобальном масштабе в течение следующих 25 лет ожидается прирост городского населения примерно на два миллиарда человек, главным образом в Африке и Южной Азии. Это требует четкого разделения регионов: на те, что столкнутся с массовым демографическим бумом и появлением мегаполисов, и те, где городское население стабилизируется или сокращается.

Джеффри Сакс подчеркнул, что это принципиальное различие: «Почти каждая карта, которую мы видели, выделяет Африку к югу от Сахары как уникальный случай. Это отражает как проблему непрекращающейся бедности, так и продолжающиеся там быстрые темпы демографического роста. Прогнозируется, что население Африки увеличится с примерно 1,4 миллиарда человек сегодня до 2,5 миллиарда к концу столетия».

В данном контексте жилищный вопрос является частью гораздо более сложного уравнения. Ключевые факторы связаны не просто с предложением на рынке, но и с динамикой роста населения, уровнями доходов, возможностями трудоустройства, квалификацией рабочей силы и проектированием пространств — как для стремительно растущих городов, так и для тех, что реформируются на фоне стабильной или убывающей численности жителей.

«Я не претендую на то, чтобы предложить простые ответы на эти сложные вызовы. Мой тезис заключается в том, что мы имеем дело не с единым, однородным глобальным жилищным кризисом. Напротив, мы сталкиваемся с совершенно разной динамикой в разных частях света. Я бы особенно призвал нас уделять больше внимания вызовам в Африке, а также все еще значительным, хотя и несколько иным, проблемам в Южной и Юго-Восточной Азии», - заключил директор Сети решений ООН.

